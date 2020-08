Genoa: Nicola sulla strada dell’addio

Nonostante la salvezza raggiunta e i 28 punti conquistati nelle 21 partite sotto la sua gestione, difficilmente Davide Nicola resterà sulla panchina rossoblù. Uno dei nomi circolati ultimamente è quello di Liverani, la cosa però non è di facile attuazione. Ma non è l’unica rivoluzione: Il presidente Enrico Preziosi, dopo aver annunciato un possibile addio ai microfoni di Radio Anch’io Sport (“Dopo 35 anni forse è il momento di fare un passo indietro” erano state le sue parole), non ha rinnovato la fiducia al ds Francesco Marroccu, a un passo dall’addio ai rossoblù dopo soli otto mesi dall’arrivo a Genova. Il favorito per la poltrona di direttore sportivo è Daniele Faggiano che quindi avrebbe carta bianca sulla scelta della prossima guida tecnica.