Genoa, Preziosi: Magari qualcuno acquistasse il club!

“Forse nessuno si accorge che certe societa’ o non sono appetibili o sono appetibili solo in una certa area regionale, al di fuori della quale non c’e’ interesse. Magari ci fosse interesse per il Genoa, farei felici molti tifosi, sarei felice anche io”. Cosi’, a margine dell’evento benefico United for the Heart, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha liquidato le voci legate ad una possibile cessione della sua squadra. A proposito invece dell’andamento del Grifone in campionato, Preziosi ha detto: “Il bilancio finora e’ negativo, non mi sarei mai aspettato di fare campionato cosi’. Affronteremo anche questo, sperando di venirne fuori. Nicola ha gia’ dato abbastanza, i valori ci sono e confido molto che escano”. Parole di miele, invece, nei confronti dell’ex tecnico Thiago Motta: “Fara’ una carriera importantissima, forse ho sbagliato io a prenderlo in un momento di difficolta’. Devo ringraziarlo per lavoro che ha fatto e per il modo. Oltretutto, ha rinunciato a due anni di contratto senza pretendere un centesimo, fa capire grandezza quest’uomo”. Infine, a proposito della mandata partenza di Criscito per Firenze, Preziosi ha aggiunto: “In questo momento abbiamo bisogno di positivita’ e attaccamento, ha voluto rimanere perche’ ha considerato amore per il Genoa, noi siamo felici”.