Genoa, primo allenamento per Behrami

Agli ordini del neo tecnico del Genoa Davide Nicola che pensa al 3-5-2 come nuovo modulo tattico, nella giornata di ieri è svolto il primo allenamento per l’ex capitano dell’Udinese Valon Behrami che in mattinata aveva svolto le visite mediche. Il centrocampista svizzero ha raggiunto col Grifone un accordo sino a giugno. Prima seduta anche per Mattia Perin.

Molto vicino anche il tesseramento di Fabio Borini, che ha trovato un’intesa di massima con il club di Preziosi, e deve ora perfezionare l’uscita dal Milan, a cui è legato da un contratto sino a fine stagione; l’attaccante Michal Krmencik, in forza al Viktoria Plzen, nel campionato ceco, è pure lui a un passo dal trasferimento in Italia: i due club stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione.