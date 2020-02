Giannichedda: “Coronavirus? La Serie A dovrebbe fermarsi per un turno”coro

L’ex centrocampista dell’Udinese, Giuliano Giannichedda, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare della gestione dell’emergenza coronavirus. Ecco cos’ha detto sulla possibilità che le prossime gare si giochino a porte chiuse: “Tutte le scelte vanno accettate e condivise. Almeno una giornata si dovrebbe fermare la Serie A, per sedersi ad un tavolo e decidere cosa fare. Le decisioni prese in maniera frettolosa possono portare a polemiche. Se poi l’epidemia crescerà, ovviamente si dovranno vedere certe situazioni. Ma sicuramente va salvaguardata prima la salute di tutti”.