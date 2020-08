Gigi Di Biagio dice addio alla SPAL

Dopo il ko contro la Fiorentina, il tecnico Gigi Di Biagio annuncia il suo addio alla SPAL, fanalino di coda della Serie A: “Ero convinto di potercela fare e nelle ultime settimane lo abbiamo dimostrato. Il bilancio resta comunque positivo. Non credo possa capitare una situazione del genere nella vita di un allenatore. Ringrazio la società per avermi scelto e ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini. Ho sentito la gente vicina: resterò sempre in debito con Ferrara e con questa tifoseria. La società? Ci siamo salutati: non ho avuto nessuna comunicazione, ma con il club c’era un accordo tacito”. Lo riporta Tuttosport.