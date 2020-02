Sono state rese note le sanzioni disciplinari stabilite dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea per le gare della 24esima giornata di Serie A.

Per il Bologna, prossima avversaria dell’Udinese, salteranno un turno per squalifica Denswill e Schouten, mentre sul fronte bianconero, avendo subito la quarta ammonizione stagionale ricevuta nella partita di domenica contro l’Hellas Verona, il difensore dell’Udinese William Troost-Ekong è entrato in diffida.