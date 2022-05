Calciomercato Cagliari, l’annuncio scuote tutti: ora i tifosi sono preoccupati

C'è davvero poco da aggiungere. Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti. Ma non perdiamoci in chiacchiere inutili perché...

Redazione

(Ennesima) rivoluzione in arrivo? — I tifosi del Cagliari credevano nell'impresa ma sapevano che non sarebbe stata una passeggiata. I Campioni d'Italia rischiano di vedersi scucire lo scudetto dal petto direttamente dai rivali di una vita.

Adesso, però, la classifica parla chiaro. Si deciderà tutto nell'ultima giornata di campionato. Il Cagliari scenderà in campo contro il Venezia, il Genoa contro il Bologna e la Salernitana contro l'Udinese. Tutto è ancora terribilmente aperto ma, nelle ultime ore, sta girando una voce che sta facendo preoccupare parecchio i tifosi rossoblù.

Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto perché non c'è un istante da perdere. L'annuncio ha scosso un po' tutti: ecco che cosa sta succedendo <<<

Gira una voce "pericolosa" — Il Cagliari segna troppo poco e questo porterà la dirigenza della società ad una svolta. O meglio, al momento non c'è nulla di confermato ma le ultimissime voci di mercato non fanno altro che ribadire questa indiscrezione e tutto partirebbe proprio da Joao Pedro ma procediamo per gradi.

Il centravanti italo-brasiliano non può fare tutto da solo ma è anche vero che da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino, soprattutto qualora il Cagliari dovesse retrocedere in Serie B. Il suo valore di mercato si aggirerebbe attorno ai 18 milioni di euro ma il suo contratto scade nel 2023 e ha pur sempre 30 anni. La sensazione è che, qualora la situazione diventasse davvero complicata, il presidente Giulini potrebbe accontentarsi anche di una cifra nettamente inferiore. La possibilità di perderlo a parametro zero non deve neanche essere contemplabile.

Attenzione anche a Keita e a Pavoletti. Il primo non ha convinto niente e nessuno. Ha mercato e, come è arrivato, potrebbe essere accompagnato alla porta d'uscita. Il secondo, invece, rimane un simbolo della squadra ma il Cagliari aveva bisogno dei suoi gol e lui non ha segnato abbastanza (5). Ha 33 anni e questa potrebbe essere l'ultima opportunità per poterlo vendere ad un prezzo "accettabile". Insomma, qualora il Cagliari dovesse rivoluzionare l'intero reparto, servirebbero almeno 2 acquisti. Al momento i nomi non mancano ma tutto dipenderà dalla permanenza in Serie A o meno del club. Staremo a vedere e, come facciamo sempre, vi terremo aggiornati. Nel frattempo, cambiamo argomento: ecco perché Giulini non gli rinnova il contratto! <<<