Gravina-Malagò, ieri 20 minuti di chiarimento al telefono. Tra i due c’è ancora poca sintonia

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò aveva nei giorni scorsi espresso la sua perplessità sul progetto di ripresa del campionato di Serie A. Nella giornata di ieri Malagò e il presidente della FIGC Gabriele Gravina hanno avuto un confronto telefonico di 20 minuti. Al centro della discussione ci sarebbe la difficoltà nel mettere d’accordo due presidenti come Cellino e Lotito, oltre che le svariate conseguenze negative che porterebbe uno stop totale del campionato. Gravina e Malagò nonostante il confronto non hanno ancora raggiunto la totale sintonia. I massimi esponenti del calcio italiano dovranno trovare un punto d’incontro per cercare di riaccendere il motore della Serie A.