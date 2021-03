Gravina: “Nuova sospensione? I campionati non corrono rischi”

Parla il numero uno della FIGC.

SUI VACCINI - "Il calcio mette a disposizione i suoi hub sportivi per accelerare il processo delle vaccinazioni. Tutte le società dispongono di un'organizzazione sanitaria di cui fanno parte medici, fisioterapisti e altre figure professionali specializzate. Noi offriamo questa rete per somministrare il siero alla popolazione. Al fianco della Protezione Civile. E' un'offerta al Governo, perché ci teniamo a dare il nostro contributo, come annunciato nella recente visita allo Spallanzani. Siamo presenti in maniera capillare in tutto il territorio nazionale. Abbiamo parecchie strutture e molti operatori. Li mettiamo a disposizione dell'Italia in un periodo così difficile e pesante per ognuno di noi. Vogliamo servire il Paese, aiutando a vaccinare tutti al più presto. E' la nostra proposta per riuscire a immunizzare i cittadini entro l'estate".