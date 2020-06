Gravina: “Oggi ha vinto il calcio. A breve stabiliremo la formula di playoff e playout”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, commenta così le decisioni prese oggi in Consiglio Federale dal calcio italiano: “Sono il risultato di una riflessione portata avanti nei prossimi mesi, con l’esigenza di chiudere i campionati. Abbiamo intenzione di farlo sul terreno di gioco. Abbiamo reinserito, come sistema di garanzia per il completamento del campionato, il ricorso a un format diverso, così come ha richiesto la UEFA, prima di fare il ricorso all’algoritmo. Partiamo il 20, dopo il primo trofeo post Covid che è la Coppa Italia, con l’obiettivo di chiudere il campionato: sappiamo che ci possono essere dei rischi. Se entro il 10-15 luglio dovesse intervenire un blocco momentaneo del campionato, si ricorrerà a un format diverso: playoff o playout”.

Per i playoff e playout la formula precisa deve ancora essere stabilita: “Lo faremo a breve, prima che inizi il campionato ma sarà un lavoro inutile perché mi auguro che il torneo si concluderà. Mia vittoria? Oggi ha vinto il calcio italiano che ha sempre mostrato coerenza”.

“Oggi ha vinto il calcio, in piena coerenza. Abbiamo deciso di non rimanere fuori dal piano internazionale” conclude soddisfatto il presidente della FIGC.