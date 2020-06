Gravina: “Vedere i tifosi allo stadio sarà l’ultimo tassello per la normalità”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato a Radio anch’io sport: “E’ un inizio di settimana straordinario. Oltre 15 milioni di italiani hanno seguito le due semifinali di Coppa Italia, ci auguriamo che mercoledì ci sarà un seguito altrettanto importante. E’ un messaggio di speranza per tutto il paese. Un paese che non può e non deve dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto. Dobbiamo trovare le condizioni per migliorare”.

“Vedere i tifosi allo stadio può essere l’ultimo piccolo tassello per la normalità. – continua il presidente – Devo preoccuparmi di consentire l’ingresso negli stadi, l’auspicio è che ci sia un ritorno alla piena normalità. Dobbiamo adesso limitarci ad auspicare l’idea di far entrare un po’ di tifosi agli stadi come sta avvenendo già nel mondo della cultura”.

“Algoritmo? Serve a mettere tutti nelle stesse condizioni. La percentuale di errore è di zero virgola diciannove. Bloccare una classifica, con qualche società che ha gare in meno, non mi sembra giusto”.