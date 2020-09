H. Verona, Dimarco avverte l’Udinese: “La traversa che ho colpito? Pensavo di segnare, ci riproverò domenica prossima”

Le dichiarazioni del difensore gialloblù al termine del pareggio con la Roma:

“Nuova stagione, stesso Verona? Sì, nonostante la partita presentasse molte insidie abbiamo giocato alla grande. I nuovi arrivati, inoltre, si sono inseriti al meglio nel gruppo, mettendosi subito a disposizione e capendo subito come giochiamo e qual è la nostra mentalità. Il nostro secondo tempo? Sappiamo che lavorare bene in settimana ci porta a raccogliere i frutti in partita, arrivando a metà ripresa con ancora molte energie da spendere. La traversa che ho colpito? Pensavo di segnare, poi ho visto il pallone sbattere sulla traversa e sul palo. Lì per lì mi è dispiaciuto, ma ci riproverò sicuramente. Già domenica prossima contro l’Udinese”.

FONTE hellasverona.it