L’AVVERSARIO DI TURNO – H. Verona: lesione muscolare per Empereur e Danzi

Il Verona ha reso noto che “dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui i due calciatori sono stati sottoposti nelle scorse ore – Alan Empereur e Andrea Danzi, nel corso del match di campionato contro la Roma, hanno riportato rispettivamente una lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio destro e una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica dei due calciatori”. Malgrado non vi sia ancora certezza, si teme uno stop di almeno 15 giorni per Empereur e di almeno un mese per Danzi. I due giocatori salteranno la sfida di domenica contro l’Udinese.