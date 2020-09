Il Giudice Sportivo di Serie A nel comunicato in cui ha ufficializzato la sconfitta a tavolino per 3-0 ai danni della Roma contro il Verona per il caso Diawara, ha anche multato il tecnico del Verona Ivan Juric (5.000 euro) ”per avere, in violazione dell’art 21 comma 9 CGS, in più occasioni durante l’incontro, impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.