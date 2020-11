H. Verona, Setti positivo al Covid

Maurizio Setti è risultato positivo al Covid-19. Il patron del club gialloblù da ieri è in isolamento a casa, dopo che i controlli previsti hanno riscontrato il contagio da coronavirus. L’ha reso noto la stessa società gialloblù ieri, poco prima dell’una, con un bollettino diramato attraverso il sito web ufficiale: «Hellas Verona FC comunica che il presidente Maurizio Setti è risultato positivo al Coronavirus-Covid-19 in seguito al test diagnostico effettuato ieri (venerdì, ndr)». Setti è lievemente sintomatico e ha immediatamente iniziato a seguire le procedure prescritte dal protocollo sanitario, restando nella propria abitazione come stabilito dalle norme.