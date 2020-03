H. Verona, Veloso: “Trattati come giocattoli”

Anche il Verona, come la Fiorentina a Udine, ha appreso la notizia di rinviare la partita contro la Samp quando già si trovavano in trasferta nella serata di vigilia. Il capitano Miguel Veloso si è sfogato su Instagram: “Una settimana per decidere se scende in campo o meno. La squadra, lo staff, gli addetti ai lavori… Tutti a Genova dalle 17 senza avere notizie certe. Ora tutti sul pullman direzione Verona. Io trovo che tutta questa situazione sia vergognosa e una grandissima mancanza di rispetto per tutte le persone coinvolte. In un momento così delicato ed importante per tutte le famiglie italiane, almeno le autorità potrebbero evitare di dire una il contrario dell’altra e trattare persone e intere società sportive come fossero dei giocattoli”.