Il centrocampista ghanese, dopo aver ottenuto l’idoneità ed aver ripreso ad allenarsi con il gruppo, superata la microembolia polmonare che gli ha imposto lo stop ad agosto, è pronto a tornare.

Non è da escludere che Badu possa già scendere in campo nella partita con la Spal in programma il 5 gennaio in cui, tra l’altro, non sarà a disposizione per squalifica Sofyan Amrabat.

FONTE Hellas1903.it