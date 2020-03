I club di Serie A vorrebbero sospendere gli stipendi del mese di marzo

Nell’assemblea di questo pomeriggio che ha visto partecipare i presidenti della Lega Serie A, è emersa la volontà di attendere il 4 aprile per la ripresa degli allenamenti (unico contrario il presidente della Lazio Claudio Lotito). Ma all’ordine del giorno si è evidenziata anche un’altra proposta, ovvero quella da parte dei presidenti della squadre di sospendere gli stipendi dei calciatori per il mese di marzo. Al momento la proposta non ha ancora trovato la massima intesa, che invece è arrivata per la concessione delle ferie agli atleti sempre per il mese corrente.