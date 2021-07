Calciomercato Fiorentina – La raffica abbia inizio: tutti i terzini nel mirino!

Il calciomercato della Fiorentina è un mistero, un punto interrogativo gigantesco. Serve un regista, almeno un difensore centrale, un'altra punta e un'ala destra. Per non parlare della situazione dei terzini. Ma a mettere un pò di apprensione non è tanto la situazione del mercato in entrata quanto quella del mercato in uscita. Pezzella e Milenkovic ancora non hanno rinnovato. Lirola ancora non si capisce se andrà in Francia o meno. Biraghi interessa ai giallorossi e servirebbe un eventuale piano B per sostituirlo. Ecco tutti i profili che sarebbero finiti nel mirino di Pradé e della dirigenza gigliata. Che la raffica abbia inizio. Cominciamo con il primo candidato <<<