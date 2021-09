Fiorentina – Parla l’ex Iachini: ”Troppa pressione, l’ambiente era…”

Dopo diverse stagioni negative, la Fiorentina vuole tornare a competere per obiettivi ambiziosi. L’Europa manca da tanti, anzi troppi anni. I tifosi sperano che questo possa essere l’anno della rinascita .

La società ha scelto di ripartire da Vincenzo Italiano , un allenatore giovane ed ambizioso che molto bene ha fatto sia a Trapani che a La Spezia. In queste prime tre giornate si è già vista la mano del nuovo tecnico. Ma è ancora presto per fare ogni tipo di bilancio .

Il neo tecnico viola ha preso il posto di Giuseppe Iachini, il quale non è riuscito a raggiungere buoni risultati. Tuttavia, come raccontato da lui stesso, ai microfoni di Radio Bruno, si è lasciato in buoni rapporti con la società. Ecco le sue dichiarazioni <<<