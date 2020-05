L’International Football Association Board (IFAB) ha modificato temporaneamente la ‘Legge 3 – I giocatori’ dando così l’ok alle cinque sostituzioni proposte dalla Fifa finalizzate a reggere il calendario con partite ravvicinate per portare a termine i vari campionati. La modifica entra in vigore con effetto immediato ma per evitare interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo tre opportunità per effettuare le sostituzioni.