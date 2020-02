Il Bologna a prepara un regalo speciale di compleanno a Mihajlovic

“Oggi il nostro allenatore Sinisa Mihajlovic compie 51 anni. Al Mister da parte tutta la famiglia rossoblu’ va un augurio veramente speciale e di cuore!”. Lo scrive il Bologna sul proprio sito internet, ma non e’ tutto qui. Il club rossoblu’, infatti, dedica un video di oltre sette minuti con gli auguri da parte di tutti i giocatori, ma in generale dei dipendenti della societa’, con la chiusura affidata al presidente Joey Saputo. “Sono orgoglioso che tu sia il nostro allenatore, la determinazione che dimostri ogni singolo giorno e’ incredibile e tutti dovremmo imparare da te. Io e la mia famiglia ti auguriamo il meglio, ma come ti dico sempre vogliamo la tua salute, e’ al primo posto per noi”, e’ il video-messaggio del chairman rossoblu’.