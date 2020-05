Il Bologna annulla il ritiro all’Hotel Savoia

Il Bologna non ha accettato i protocolli richiesti ed ha annullato il ritiro all’Hotel Savoia già da tempo prenotato. “Non possiamo spendere diecimila euro al giorno senza sapere se il campionato potrà ricominciare e le condizioni richieste non sono al momento accettabili”, ha fatto sapere la società. Così da lunedì, dopo gli allenamenti, se da oggi a domenica le cose non cambieranno, i giocatori torneranno nelle loro case. La squadra ha concluso le visite mediche e anche i primi tamponi, che hanno dato tutti esito negativo.