Il Gazzettino: “Serie A, i giorni del giudizio”

Sarà la settimana decisiva per il verdetto sulla ripresa del campionato di Serie A. Dopo due mesi di ipotesi, parole, supposizioni e speranza sono finalmente arrivati i giorni decisivi verso la ripartenza. Il 13 maggio avverrà l’assemblea straordinaria di Lega, mentre il 14 si riuniranno al CONI con presidente Giovanni Malagò, anche: il Ministro Spadafora, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco. Andrà in scena anche il consiglio federale inizialmente in programma per l’8 maggio, ma posticipato e probabilmente si effettuerà in settimana. Come riporta l’edizione odierna de Il Gazzettino: “Serie A, ecco i sette giorni del giudizio“.