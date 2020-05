Il Giornale: “Scontro per i diritti Tv. Lotito-ADL niente sconti. Marotta e Agnelli vorrebbero trattare

La questione diritti Tv sarà oggetto di scontri tra Sky e DAZN e i club di Serie A. I due broadcaster non hanno intenzione di pagare l’ultima rata (la terza) dei diritti televisivi, ma i club non ci stanno. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, ci sarebbero due fazioni: Lotito e De Laurentiis presidenti di Lazio e Napoli che non vogliono assolutamente fare sconti. Mentre Marotta Dg dell’Inter e Agnelli presidente della Juventus sarebbero disposti a trattare. In settimana seguiranno sviluppi sulla questione.