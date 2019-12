Il giudice sportivo. Nandez salta l’Udinese

Sono undici i giocatori squalificati per il prossimo turno di Serie A. Si tratta di Danilo Larangeira (Bologna) espulso per doppia ammonizione e dei giocatori già diffidati Sofyan Amrabat (Verona), Rodrigo Betancur (Juventus), Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez (Inter), Theo Hernadez e Lucas Paquetà (Milan), Gianluca Lapadula e Zan Majer (Lecce), Nahitan Nandez (Cagliari) e Ronaldo Vieira (Sampdoria). Nessun provvedimento, invece, per Alessandro Murgia (Spal), dopo la segnalazione del procuratore federale di una presunta «espressione blasfema» nella partita con la Roma e per il difensore Cristian Romero (Genoa), in merito alla segnalazione del procuratore federale sulla presunta «condotta violenta del calciatore nei confronti di Fabio Quagliarella della Sampdoria» nel derby di Genova giocato sabato sera in anticipo.