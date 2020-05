Il Messaggero: “Sì agli allenamenti di gruppo entro oggi”

Doveva essere ieri il giorno decisivo, ma il Cts ha rimandato ad oggi la decisione sugli allenamenti di gruppo per le squadre di Serie A. Infatti nella giornata di oggi arriverà il via libera per riprendere i lavori collettivi nei centri sportivi, dal 18 maggio. Per tornare alla normalità completa e disputare le partite bisognerà attendere il parere positivo del governo, che ad oggi ancora non è arrivato. Ecco quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero: “Rebus Serie A, ma arriva il sì agli allenamenti di gruppo”.