Il Verona tira un sospiro di sollievo per Badu: la Tac ha dato esito negativo

L’Hellas Verona ha pubblicato un bollettino medico sul proprio sito ufficiale sulle condizioni Emmanuel Badu. Il calciatore, durante la sfida di ieri contro il Brescia, era uscito dal campo a causa di alcuni giramenti di testa dopo aver riportato una lieve ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare destra e un sospetto trauma cranico. A fine partita il calciatore era stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Brescia per gli accertamenti del caso.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

La TAC e gli accertamenti cui è stato sottoposto ieri sera, domenica 5 giugno, Emmanuel Badu, che al momento della sostituzione nel corso di Brescia-Hellas Verona aveva lamentato capogiri in seguito ad un fortuito scontro di gioco aereo, hanno dato esiti tutti negativi.

Il calciatore ghanese è rimasto per qualche ora sotto osservazione presso gli ‘Spedali Civili’ di Brescia, per poi essere dimesso in tarda serata e fare rientro a Peschiera.

Badu ora sta bene ed è asintomatico. Le sue condizioni verranno comunque monitorate nelle prossime ore.