Calciomercato Fiorentina – Tottenham: in Inghilterra sono certi: s’ha da fare

Fabio Paratici lo conosciamo bene. Sotto la sua dirigenza Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid e si è trasferito in Italia alla corte di Agnelli. Non è un dirigente qualsiasi. Quando decide di puntare su un calciatore, lo convince e lo accoglie nel suo nuovo team. Dall'Inghilterra sono certi. L'operazione si farà ed è solo questione di tempo. Ovviamente il giocatore chiamato in causa è Nikola Milenkovic. Il difensore serbo piace a tante squadre ma, per lo meno in Italia, sono poche le squadre che possono permetterselo. Ecco, allora, che hanno cominciato a bussare alla porta le società inglese che di soldi ne hanno e come. Ma non finisce qui. Ecco cosa si legge sui tabloid inglese riguardo il trasferimento di Milenkovic in Premier League <<<