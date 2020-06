In Serie A gli arbitri più ‘rigorosi’ delle Top Five, ma l’Udinese risulta tra le meno beneficiate

I rigori… gioie e dolori di tutti i tifosi di calcio, ma in quale Paese gli arbitri sembrano essere meno severi?

Il nuovo report settimanale del CIES Football Observatory ha messo a confronto i rigori assegnati in 35 campionati europei dalla stagione 2017/18 a quella attuale. In cima alla graduatoria c’è il massimo torneo polacco (in media 1 rigore ogni 230 minuti) seguito dall’Ucraina (231 minuti) e dalla Serbia (233). In Norvegia, invece, il numero più basso di massime punizioni (in media ogni 389 minuti).

Tenendo conto invece dei 5 maggiori campionati europei, è in Serie A che vengono fischiati più rigori (uno ogni 249 minuti). Segue la Ligue 1 (uno ogni 262 minuti), mentre la Liga è terza (268). Chiudono Bundesliga (321) e Premier League (382).

In Italia a beneficiarne maggiormente è la Lazio, prima anche nelle Top Five: 31 penalty tra il 2017 e oggi con la media di uno ogni 296 minuti, davanti alla Sampdoria, alla Juventus e all’Inter. Tra le società che hanno ottenuto un numero inferiore di penalty ci sono il Napoli e l’Udinese (15, 1 ogni 612 minuti), il Milan (14, 1 ogni 656 minuti), il Torino (13, 1 ogni 699 minuti) e, fanalino di coda, il Bologna (13, 1 ogni 706 minuti).

Considerando solo la stagione attuale, fino ad oggi l’Udinese è l’unica squadra a cui non è mai stata concessa la possibilità di tirare dal dischetto. Per contro ha dovuto invece subire ben 8 rigori di cui 7 realizzati e 1 magistralmente parato da Musso, evidentemente pagando un gioco più difensivo che offensivo. Situazione molto differente dalla stagione precedente in cui i rigori a favore sono stati 8, anche se di questi solo 3 sono diventati gol registrando la media trasformazione più bassa della Serie A (solo il 37,5%).

RIGORI A FAVORE (Dati Transfermarkt)

Lazio 14 (11)

Roma 9 (7)

Lecce 9 (7)

Genoa 9 (7)

Juventus 8 (8)

Sampdoria 8 (7)

Atalanta 8 (6)

Inter 7 (7)

Fiorentina 7 (6)

Spal 7 (5)

Verona 6 (5)

Torino 5 (5)

Bologna 5 (4)

Cagliari 5 (3)

Milan 4 (4)

Napoli 3 (3)

Brescia 2 (2)

Sassuolo 2 (1)

Parma 2 (0)

Udinese 0