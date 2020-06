Incontro Spadafora-Sky: Potrebbe arrivare l’ok per trasmettere parte delle gare su TV8

Dall’incontro avvenuto ieri tra il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e l’Ad di Sky Maximo Ibarra ha portato alla convinzione di poter trovare la soluzione migliore per accontentare sia i tifosi di calcio che i broadcaster, tenendo presente il momento particolare che attraversa il paese. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport al vaglio ci sarebbe la possibilità che Sky conceda la trasmissione in chiaro tramite il canale TV8 di due-tre partite ogni giornata. Anche l’altra emittente DAZN è stato sondato il terreno, visto che anche Mediaset e Rai hanno offerto massima disponibilità e collaborazione nel caso in cui dovessero essere chiamate in causa. Perde quota invece l’ipotesi “Diretta Gol” per via degli orari delle gare e del fatto che saranno spalmate su più giorni.