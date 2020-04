Infantino: “Il calcio non è una priorità, prima c’è la salute”

“Il calendario come sarà? Prima c’è la salute. Finché c’è un rischio non si gioca, la situazione è seria. Quando vedo persone che litigano per iniziare tra una, due, tre settimane…dico che bisogna iniziare quando si può, poi si continuerà, si giocherà, si finirà la stagione, si giocherà l’anno prossimo, recupereremo, ma non dobbiamo mettere a rischio la vita delle persone per una partita di pallone, non vale la pena. Dobbiamo noi stessi essere responsabili, fare un passo indietro, anche per rispetto di coloro che soffrono, e dire giocheremo quando potremo giocare”. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, durante una chiacchierata su Instagram con Ronaldo il ‘Fenomeno’, durante la quale hanno parlato degli effetti del Coronavirus sul mondo del calcio e su un’eventuale ripresa dei campionati. “Per la prima volta nella nostra storia di noi appassionati il calcio non è più la priorità numero uno, è triste ma è così. è importante oggi la solidarietà e l’unità”, ha aggiunto Infantino, mentre Ronaldo ha sottolineato che “quando tutto finirà saremo ancora più importanti per i nuovi messaggi da dare. Sappiamo tutti cosa sta avvenendo, rispettiamo le indicazioni e siamo tutti a casa per fare questo sacrificio, speriamo finisca presto”, ha concluso il ‘Fenomeno’.