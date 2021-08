Mercato Fiorentina – Dall’Inghilterra sono sicuri: si farà, ma cosa manca…

La Fiorentina sta operando con continuità sia in entrata che in uscita. Il team ora sembra essere pronto per dire addio ad un grandissimo giocatore e super protagonista nelle ultime stagioni. Dall'Inghilterra tutte le più importanti testate giornalistiche sono sicure, l'affare si chiuderà e pure a breve. I problemi avuti con la dirigenza per il rinnovo di contratto sembrano oramai inimmaginabili e infatti si cercano le alternative migliori sia per la società che per il giocatore. Ci sono ancora da limare dei piccoli dettagli prima che si possano vedere le firme sul contratto. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando e quando quest'ultimo può passare definitivamente alla sua nuova avventura. Ore caldissime <<<