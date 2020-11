Inter, Brozovic positivo al Covid-19

Marcelo Brozovic è risultato positivo al Covid 19. Il calciatore era in ritiro con la nazionale croata che aveva avuto già Vida positivo. Questo il comunicato della federazione croata: “I risultati dei test hanno mostrato due risultati positivi, per il membro della squadra Marcelo Brozovic e un membro dello staff. Entrambi sono stati immediatamente isolati dagli altri membri della nazionale. L’Inter, così come gli epidemiologi svedesi, sono stati informati del test positivo“.