Inter, Conte: “L’Udinese ci ha creato problemi anche all’andata, non è la prima volta”

Antonio Conte dopo la vittoria sull’Udinese ha commentato così la vittoria:

I numeri di Eriksen?

E’ entrato in campo in maniera positiva. Si vede grande personalità e qualità, deve trovare il ritmo delle partite ma sono contento della sua prestazione.

Cosa gli hai chiesto nelle due fasi?

Preferisco non spiegare, sono situazioni tattiche che doveva seguire. Può migliorare molto, migliorando l’intensità riuscirà a fare meglio le due fasi e capirà il posizionamento che chiediamo ai nostri centrocampisti. Sono soddisfatto. Non era una gara semplice. L’Udinese ci aveva creato anche problemi all’andata perché è una squadra fisica e di gamba. Sono contento della sua prestazione.

La vittoria di stasera è un segnale?

L’Udinese è una buona squadra. Abbiamo cercato di fare la partita, loro erano attenti e cercavano di ripartire e non è la prima volta che giocano così contro di noi. L’Udinese ce l’ha come sistema di base ma altre squadre si arroccano per poi ripartire. Aver messo qualità dentro la rosa ci permette di trovare migliori soluzioni. La partita è stata una vittoria meritata, non facile. Sono contento ma non degli ultimi dieci minuti. Dovevamo tenere la partita in controllo e invece abbiamo pensato solo a difendere. Penso che la migliore difesa è l’attacco. Si va alti a pressarli e noi quando ci abbassiamo troppo diventiamo pericolosi.

Lukaku lo hai voluto e inseguito, cosa pensi sinceramente di lui anche quando è un leader in campo. E Handanovic è recuperabile?

Romelu ha delle qualità importanti anche se questa non è stata la migliore partita. Lui può fare molto di più al di là dei due gol. E’ un giocatore per noi determinante, si è integrato bene con tutti e non posso che parlarne bene e sono contento di aver insistito affinché arrivasse. Handanovic ha avuto un problema, chiedete bene al dottore, speriamo recuperi per il derby. Ma sono contento della prestazione di Padelli, ha dato sicurezza alla squadra e ha risposto presente in un momento in cui avevamo bisogno. So che a prescindere rispondono presenti tutti.

FONTE Fc1908.it