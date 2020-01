Christian Eriksen questa mattina sbarcherà a Milano per diventare un giocatore dell’Inter. Seguiranno le visite mediche e la firma in sede del contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2024. Improbabile la sua convocazione per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, cosa che invece molto probabilmente avverrà per la trasferta di domenica sera al Friuli contro l’Udinese.