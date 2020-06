Inter, Marotta: “Assolutamente contrari all’ipotesi algoritmo”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta ha parlato della possibilità dell’algoritmo per assegnare le posizioni in campionato, qualora non dovesse esserci la possibilità di terminare la stagione in maniera regolare. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato o cristallizzare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia, e allora non vedo come si possano giocare Play Off e Play Out. Mentre l’algoritmo non è una soluzione: come può considerare “l’imprevedibile” che è alla base del calcio? Meglio considerare la classifica fino a quel punto“.