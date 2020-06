Inter, Marotta: “La Serie A ha bisogno di autonomia come la Premier League”

L’Ad dell’Inter, Giuseppe Marotta ha parlato delle decisioni assunte ieri nel consiglio federale in merito al piano B per un’eventuale nuovo stop della Serie A, che prevederà i Playoff oppure dopo il 10 luglio il ricorso all’algoritmo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Credo che qui non ci siano vincitori o sconfitti, c’è una situazione a mio giudizio anche abbastanza anomala. Io oggi posso criticare il sistema di governo nel calcio in Italia, un sistema molto ancorato a una volontà decisionale che spetta a tante componenti. Io penso che la Serie A abbia bisogno di autonomia, come accade in Inghilterra con la Premier League“.