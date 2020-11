Inter, Padelli positivo al Covid

L’Inter ha reso noto che “Daniele Padelli è risultato positivo al covid-19 in seguito all’ultimo controllo effettuato in vista della gara contro l’Atalanta. Il portiere nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. I tamponi effettuati venerdì ieri mattina hanno inoltre fatto registrare la nuova positività del centrocampista Gagliardini e del portiere Radu, già colpiti esattamente dal virus un mese fa. Si tratta, con ogni probabilità, di un residuo della vecchia positività registrata dall’esame del club nerazzurro, passaggio che di fatto li blocca (fino a nuova negatività) in Serie A