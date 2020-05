Italia, Mancini: “La ripresa del calcio è un segnale verso il ritorno alla normalità”

Il Commissario Tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini ha parlato della ripresa della Serie A e del calcio italiano. Queste le sue parole ai microfoni di Think Magazine dell’Osservatorio Economico e Sociale “Riparte l’Italia“: “Il calcio è gioia, passione, uno strumento di coesione sociale che in questo periodo può rivelarsi ancora più prezioso del solito. Per questo ritengo che la ripresa del campionato rappresenti un altro segnale di un progressivo ritorno alla normalità, senza mai dimenticare le migliaia di vittime e tutti gli italiani che hanno sofferto o stanno soffrendo a causa del Coronavirus“.