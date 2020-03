Italia, Mancini: “L’apertura di Coverciano per l’emergenza dimostra grande sensibilità”

Ieri la FIGC ha messo a disposizione il centro sportivo della nazionale italiana di Coverciano, per gestire l’emergenza Coronavirus. Un gesto di enorme sensibilità in un momento così delicato, nel quale servono spazi per allestire ospedali aggiuntivi, e posti letto. Il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini ha parlato del gesto della federazione. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Credo proprio sia giusto, una cosa buona in mezzo a questo momento assurdo. Bello che la Federazione dimostri sensibilità“.