Juve, l’Hajduk chiede un milione per liberare Tudor

L’inserimento di Igor Tudor nello staff di Andrea Pirlo non è così semplice come poteva sembrare all’inizio, visto che l’Hajduk Spalato, club che con l’ex difensore juventino vanta un contratto valevole sino a giugno 2021, non smania dalla voglia di liberare un tecnico che peraltro in questo momento sta già guidando il ritiro pre-stagione della squadra. Quantomeno, non smania dalla voglia di liberarlo gratis. Un milione di euro – stando alle indiscrezioni raccolte dalla stampa croata – è la cifra inizialmente chiesta dai dirigenti del club, cifra in questo momento fa storcere il naso alla dirigenza juventina.

FONTE Tuttosport