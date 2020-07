Il giudice sportivo, dopo l’incontro Juventus-Lazio giocata ieri, ha squalificato per una giornata il bianconero Leonardo Bonucci: l’ammonizione rimediata nel corso della gara della quindicesima di ritorno con i biancocelesti ha fatto scattare la sanzione per il difensore, sceso in campo da diffidato. Salterà quindi il prossimo match dei bianconeri, contro l’Udinese.