Juventus, Dybala finalmente guarito dal COVID-19

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala è risultato negativo al tampone, l’argentino è guarito dal COVID-19. L’argentino era stato colpito dal virus nel mese di marzo, e dopo due tamponi finalmente ha sconfitto il virus. E’ lo stesso numero 10 a comunicarlo sul suo profilo instagram. Ecco il suo post: “La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!“.

Questo il comunicato della Juventus: “Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare“.