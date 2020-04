Juventus, Higuain: “Fosse dipeso da me avrei già lasciato il calcio”

L’attaccante argentino della Juventus, Gonzalo Higuain ha parlato della sua vita calcistica, della sua famiglia. Ed è proprio la sua famiglia che è stata fondamentale in un periodo buoi della sua carriera. Il Pipita infatti ha dichiarato che era ad un passo da lasciare il calcio. Queste le sue parole ai microfoni di Marca: “Ero sul punto di smettere di giocare a calcio, ma mia madre mi ha detto di no, che avrei dovuto continuare. Fosse dipeso da me, avrei mollato. Amo il calcio, ma amo mia madre di più. Mi ha detto che non avrebbe permesso che lasciassi per lei”.

Milan e Chelsea

“Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo hanno fatto un salto di qualità e mi hanno detto che non potevo restare e che stavano cercando una soluzione. Non ho chiesto io di andarmene, mi hanno cacciato“.

Bocciature sofferte

“Mi pento sempre di chiudermi in me stesso e rimanere a casa, invece di uscire per strada, per paura di quello che potrebbero dirmi. Ci sono persone che fanno tante cose brutte e che se ne vanno in giro a faccia scoperta senza vergogna. E invece noi, che non abbiamo ammazzato nessuno, che facciamo le cose bene e che in fondo siamo solo degli sportivi, non possiamo andarcene in giro sereni?“.

L’importanza della famiglia

“Mi manca mia madre. La gente dice ‘con tutti quei soldi che guadagni’, ma gli amici non possono essere comprati. Da 14 anni trascorro il Natale con persone diverse, mi piacerebbe vedere mia madre e lei però deve farsi 15 ore di aereo. Certo che posso pagare il biglietto, ma lei non è a 10 minuti da me. Tutti giudicano solo per quello che fai in campo, senza pensare al resto. E’ troppo esagerato, ma ormai sono abituato“.