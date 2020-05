Juventus, Paratici: “Vogliamo riprendere, ma le decisioni sono difficili”

Il dirigente della Juventus, Fabio Paratici ha parlato della possibilità di riprendere il campionato di Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Noi vogliamo tornare in campo prima possibile, la normalità manca a tutti noi. Però bisogna farlo nelle condizioni di massima sicurezza, perché i calciatori non sono immuni. Dobbiamo rispettare le regole, i giocatori vanno in campo e sono quelli che rischiano di più. Sono cose da capire così come sono da capire le istituzioni. Aspettiamo e vediamo cosa deciderà il Governo, non sono scelte facili”.