Orestis Karnezis ha parlato ai microfoni di Sky del suo passato a Udine in vista della prossima sfida contro l’Udinese: “Ad Udine ho lasciato un pezzo del mio cuore. Lì, sono stato 3 anni in cui sono cresciuto molto. Loro, in classifica, sono un po’ in basso, ma hanno giocatori importanti. E’ una partita che dobbiamo vincere facendo una grande prestazione”.