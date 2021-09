Mercato Fiorentina – Kokorin tuona: ”Voglio giocare con continuità”

La pausa Nazionali ha portato aspetti positvi (gol di Vlahovic e Milenkovic), ma anche negativi (disavventura in Guinea di Maleh ed Amrabat). Adesso, f inalmente si torna a pensare esclusivamente al campionato .

Sabato sera, la Fiorentina affronterà l'Atalanta a Bergamo. Tuttavia, Gasperini dovrà fare i conti con diverse assenze, tra tutte quella di Luis Muriel. I ragazzi di Italiano hanno tutte le carte in regola per provare il colpaccio.

Probabilmente, il tecnico ex Spezia sarà costretto a schierare dal primo minuto diverse riserve, visto che qualche sudamericano rientrerà solamente venerdì pomeriggio. Per questo motivo, non è escluso che si possa vedere anche Aleksandr Kokorin. Il russo ha tanta voglia di rivalsa. Ecco le sue dichiarazioni <<<