La Lega rinvia anche Sampdoria-Verona

Il governatore ligure Giovanni Toti, in una conferenza stampa aveva annunciato la sua intenzione di far giocare la partita a porte chiuse. “Giocare Samp-Verona a porte aperte – ha spiegato Toti – sarebbe un grave rischio, perché Genova non ha avuto sinora alcun fenomeno di contagio, e dunque ci sarebbe sembrato inopportuno e imprudente dare accesso al pubblico. Le altre gare sono state rinviate? E’ possibile che la Lega faccia altrettanto, ma dovreste chiederlo al presidente della Lega”.

La Lega invece alla fine ha deciso per il rinvio della gara a data da destinarsi.