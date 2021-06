Calciomercato Fiorentina – Italiano: ufficiale! Adesso la priorità a Ribery

Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex allenatore dello Spezia è pronto a cominciare la sua nuova avventura. Il contratto lo lega alla Fiorentina per due anni con un'opzione per il terzo anno. Adesso però tutta l'attenzione è rivolta solo ed esclusivamente al calciomercato della Viola. L'arrivo di Gattuso aveva fomentato l'ambiente fiorentino. Poi, qualcosa è andato storto e le strade del tecnico e della Fiorentina si sono separate prematuramente. Per Italiano questo è un grande passo. Un grande salto in avanti per la sua carriera da allenatore. Una promozione meritata. Adesso però il neo allenatore dovrà prendere una decisione importante fin da subito. Domani scade il contratto di Ribery. Il francese è ancora parte del piano della Fiorentina? Ecco cosa sta succedendo.